В Азербайджане снизились цены на сигареты.
Как передает Report, в маркетах и киосках цены на табачные изделия снизились на 8-12%.
По словам продавцов, в соответствии с законом, до сегодняшнего дня оптовая продажа сигарет осуществлялась с помощью пластиковых карт,и именно по этой причине в некоторых магазинах и киосках цены на сигареты искусственно завышались. По его словам, начиная с сегодняшнего дня, оптовая продажа сигарет фирмами осуществляется без наличия у покупателя пластиковых карт, и проблема искусственного повышения цен устранена.
Oxu.Az представляет розничные цены на сигареты:
– LD (тонкая пачка) – 2.30 AZN (прежняя цена – 2.60 AZN)
– LD (толстая пачка) – 2.10 AZN (2.30 AZN)
– LD (компакт) – 2.10 AZN (2.30 AZN)
– LD (компакт) – 2.10AZN (2.30 AZN)
– Winchester (компакт) – 1.80 AZN
– Winchester (тонкая пачка) – 1.50 AZN
– Winston – 2.50 AZN (2.80 AZN)
– West (тонкая пачка) – 1.70 AZN
– West (компакт) – 2 AZN
– Sobranie – 3 AZN (3.30 AZN)
– Kent (толстая пачка) 2.80 AZN (3 AZN)
– Kent (тонкая пачка) – 2.80 AZN (3 AZN)
– More – 1.40 AZN
– Yava – 1.40 AZN
– Viceroy (компакт) – 1.80 AZN (2.10 AZN)
– Viceroy (тонкая пачка) – 2.10 AZN (2.30 AZN)
– Rothmans (компакт) – 2 AZN (2.30 AZN)
– Rothmans (тонкая пачка) – 2.30 AZN (2.60 AZN)
– Classic (компакт) – 1.80 AZN
– Classic (длинные) – 1.80 AZN
– Classic (тонкая пачка) – 1.40 (1.60 AZN)
– Prima – 1.40 AZN
– P&S – 2.10 AZN (2.30 AZN).