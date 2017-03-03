В Азербайджане снизились цены на сигареты.

Как передает Report, в маркетах и киосках цены на табачные изделия снизились на 8-12%.

По словам продавцов, в соответствии с законом, до сегодняшнего дня оптовая продажа сигарет осуществлялась с помощью пластиковых карт,и именно по этой причине в некоторых магазинах и киосках цены на сигареты искусственно завышались. По его словам, начиная с сегодняшнего дня, оптовая продажа сигарет фирмами осуществляется без наличия у покупателя пластиковых карт, и проблема искусственного повышения цен устранена.

Oxu.Az представляет розничные цены на сигареты:

– LD (тонкая пачка) – 2.30 AZN (прежняя цена – 2.60 AZN)

– LD (толстая пачка) – 2.10 AZN (2.30 AZN)

– LD (компакт) – 2.10 AZN (2.30 AZN)

– LD (компакт) – 2.10AZN (2.30 AZN)

– Winchester (компакт) – 1.80 AZN

– Winchester (тонкая пачка) – 1.50 AZN

– Winston – 2.50 AZN (2.80 AZN)

– West (тонкая пачка) – 1.70 AZN

– West (компакт) – 2 AZN

– Sobranie – 3 AZN (3.30 AZN)

– Kent (толстая пачка) 2.80 AZN (3 AZN)

– Kent (тонкая пачка) – 2.80 AZN (3 AZN)

– More – 1.40 AZN

– Yava – 1.40 AZN

– Viceroy (компакт) – 1.80 AZN (2.10 AZN)

– Viceroy (тонкая пачка) – 2.10 AZN (2.30 AZN)

– Rothmans (компакт) – 2 AZN (2.30 AZN)

– Rothmans (тонкая пачка) – 2.30 AZN (2.60 AZN)

– Classic (компакт) – 1.80 AZN

– Classic (длинные) – 1.80 AZN

– Classic (тонкая пачка) – 1.40 (1.60 AZN)

– Prima – 1.40 AZN

– P&S – 2.10 AZN (2.30 AZN).