«Во время посещения села Джоджуг Марджанлы посол России в Азербайджане Дорохин сказал, что в Джоджуг Марджанлы они своими глазами увидели что такое разрушение, и как можно за короткий срок сравнять с землей целое село».

Как сообщает АПА, об этом заявил заместитель премьер-министра, председатель Госкомитета по работе с беженцами и вынужденными переселенцами Али Гасанов. Он отметил, что большинство послов выразили свою позицию: «Послы увидели, что такие армянский фашизм, как они уничтожили эти места в краткий срок. Сегодня мир уже говорит об Азербайджане. Если Армения раньше опережала нас в вопросе потока информации, мы от них отставали, в последние годы все изменилось. В результате проведенной президентом политики Азербайджан идет впереди в вопросе распространения информации, Армения не может и не сможет догнать нас. Оккупационная политика Армении уже не воспринимается мировой общественностью и их покровителями. Приближается конец оккупационного режима Армении».

Зампремьера сказал, что число стран, признающий Ходжалинский геноцид растет: «Наверное, всему этому придет конец, учинившие Ходжалинский геноцид предстанут перед международным судом, все виновные понесут наказание».