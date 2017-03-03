Президент Армении Серж Саргсян обещал высокую должность ярому антироссийскому оппозиционеру, бывшему министру иностранных дел времен правления Левона Тер-Петросяна, депутату Национального Собрания нынешнего созыва Александру Арзуманяну, который не баллотируется в новый парламент.

Как передают армянские СМИ, об этом пишет армянская газета «Жаманак» со ссылкой на свои источники.

«Арзуманян, конечно, не спешит сообщать, на какую должность он будет назначен, однако по нашим сведениям, он получит довольно серьезный дипломатический пост», — отмечает издание.