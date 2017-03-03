Более 370 террористических актов было совершено армянской стороны в годы первой Карабахской войны в конце XX века, заявил глава Службы Государственной безопасности Азербайджана, генерал-лейтенант Мадат Гулиев, передает Интерфакс.

«В 1988-1994гг армянскими оккупантами было совершено 373 террористических актов против азербайджанского населения, жертвами которого стали более 2 тыс. мирных азербайджанцев», — сказал М.Гулиев в пятницу на конференции на тему «Роль молодежи в борьбе с терроризмом, экстремизмом и радикализмом».

Он отметил, что Азербайджан многие столетия сталкивается с различными проявлениями терроризма. «В начале 20-века армянские террористы убили в Грузии видных азербайджанских государственных деятелей. В 1980-х годах армянский терроризм вновь поднял голову», — подчеркнул М.Гулиев.

По его словам, в результате агрессорской политики Армении оккупировано 20% территории Азербайджана.

«В результате оккупации Арменией азербайджанских территорий Баку в настоящее время не имеет возможности контролировать 132-километровый участок своей государственной границы», — сказал глава СГБ.