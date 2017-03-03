«Около 900 граждан Азербайджана под влиянием радикальных организаций присоединились к террористам в Сирии и Ираке»

Как сообщает АПА, об этом во время своего выступления на конференции «Роль молодежи в борьбе с терроризмом, экстремизмом и радикализмом» заявил начальник Службы государственной безопасности, генерал-лейтенант Мадат Гулиев.

Он сказал, что большинство из них были убиты во время боев.

М.Гулиев отметил, что 84 из этих лиц были привлечены к уголовной ответственности, за последний год 54 человека были лишены гражданства Азербайджанской Республики.

Военные конфликты и тенденция увеличения террористических проявлений в различных точках мира создают реальную угрозу безопасности Азербайджана, заявил Мадат Гулиев.

«Азербайджан расположен в очень сложном геополитическом пространстве, и происходящие в странах Центральной Азии и Ближнего Востока, Ираке, Сирии, Афганистане военные противостояния, происходящие в соседней Турции террористические акты, создают реальную угрозу безопасности нашей страны», — сказал М.Гулиев на конференции на тему «Роль молодежи в борьбе с терроризмом, экстремизмом и радикализмом».

Он отметил усиление в последние годы негативного воздействия на людей религиозного экстремизма.

«Различными проявлениями терроризма являются религиозный экстремизм, незаконная продажа оружия и наркотиков, торговля людьми, и сегодня борьба с международным терроризмом является очень важным вопросом для Азербайджана», — подчеркнул глава СГБ.

По его словам, большую угрозу глобальной безопасности представляют «ИГИЛ», «Аль-Каида» и другие международные террористические организации.

«Усиление террористических тенденций диктует необходимость объединения усилий в борьбе против проявлений радикализма и экстремизма. Азербайджан подключился к международной антитеррористической коалиции и вносит свой вклад в борьбу с терроризмом. Президент Ильхам Алиев неоднократно заявлял, что борьба с терроризмом должна носить глобальный характер, потому что в современном мире невозможно бороться с террором в одиночку», — добавил М.Гулиев.