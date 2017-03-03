Глава пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Хикмет Гаджиев комментирует последние заявления главы МИД Армении Эдварда Налбандяна.

В Интервью АПА он ответил на вопрос «Как бы Вы прокомментировали последнее заявление главы МИД Армении Эдварда Налбандяна?» следующим образом:

— Мы не хотели бы портить юбилейное настроение Эдварда Налбандяна. В день дипломатического работника в Армении он, желая похвастаться перед своими коллегами, рассказал об «успешной» внешнеполитической деятельности Армении. За восьмилетний период деятельности Налбадяна на должности министра Армения оказалась в еще большем изолированном положении. Сегодня Армения признается в качестве ненадежной, несерьезной, не имеющей своей позиции страны, в чем Налбандян имеет большие «заслуги». Все известно, в частности армянскому народу, что находящийся у власти Армении режим военной диктатуры стремительным образом ведет страну к краху и упадку.

— Налбандян прогнозирует, что до конца этого года по меньшей мере одно государство признает вымышленный режим.

— Вся международная общественность признает и поддерживает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана в рамках признанных на международном уровне государственных границ. В резолюциях СБ ООН, которые составляют основу урегулирования конфликта, отражены суверенитет и территориальная целостность Азербайджана и еще раз подчеркивается неприемлемость получения территорий путем применения силы. В противоречие нормам и принципам международного права, резолюциям СБ ООН ни одно государство не признало и не признает созданный Арменией в результате оккупации и военной агрессии путем применения силы в отношении Азербайджана вымышленный режим. Сегодня вместо провокации Армения должна прилагать усилия для урегулирования конфликта, чтобы обеспечить устойчивый мир в регионе.

— Несмотря на то, что процесс переговоров по урегулированию конфликта продолжается, проводится незаконный «референдум», послы Армении совершают визиты на оккупированные территории, Армения предпринимает попытки признать незаконный режим, а также осуществляет на линии фронта провокации. О чем это говорит?

— Это еще раз открыто демонстрирует несерьезное отношение Армении к переговорному процессу, и то, что это участие носит имитационный характер. Главной целью Армении является аннексия оккупированных территорий Азербайджана.

С одной стороны министр иностранных дел Армении лицемерно говорит об участии Армении в процессе переговоров при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ, а с другой стороны подобными провокационными действиями нарушает деятельность сопредседателей Минской группы и процесса переговоров в целом. Это и является причиной того, что не удается достичь прогресса в переговорном процессе. Азербайджан многократно заявлял, что нужно положить конец синдрому безнаказанности Армении и для скорейшего решения конфликта оказать необходимые политико-дипломатическое давление на Армению, заставив таким образом серьезно принимать участие в переговорах.