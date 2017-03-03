«Мы уже составили списки с именами вынужденных переселенцев. Завтра в Госкомиссии будет проведено совещание, я рассмотрю списки».

Как сообщает АПА, об этом заявил заместитель премьер-министра, председатель Госкомитета по работе с беженцами и вынужденными переселенцами Али Гасанов. Он отметил, что пособия вынужденным переселенцам будут выплачены до праздника Новруз байрам за февраль и март: «Уточнены места проживания, где нет счетчиков и газоснабжения. Список состоит из 520 тысяч. Работа по уточнению будет проводиться периодически. Возможно будут 3-5 неточностей. Если обращения будут объективными, они обязательно будут учтены».

Зампремьера сказал, что выплаты беженцам, проживающий в негазифицированных объектаз, будут проводиться Госкомитетом также как и раньше: «Другие беженцы будут ежемесячно получать пособие в размере 36 манатов и оплачивать свои коммунальные услуги самостоятельно».