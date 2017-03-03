Бакинские полицейские раскрыли похищение человека и освободили заложника. Об этом Sputnik Азербайджан сообщили в Управлении полиции Хатаинского района столицы.

«Житель Баку Аскеров Самир Гусейн оглу, 1980 года рождения 2 марта обратился с заявлением в полицию и сообщил, что 28 февраля неизвестные похитили его друга Аббасова Санана Мурад оглу, 1990 года рождения. По словам заявителя, друг был похищен из-за денежного долга. Причем сумма долга небольшая – две тысячи пятьсот манатов», — рассказали в Хатаинском РУП.

По факту была создана следственно-оперативная группа из числа сотрудников Управления полиции и прокуратуры Хатаинского района. В ходе расследования сыщики вышли на след похитителей. Подозреваемыми оказались Самедзаде Агакерим Надир оглу, 1993 года рождения, его брат Фарид, 1996 года рождения, и Султанов Зия Эльшад оглу, 1990 года рождения.

Установлено, что Абассов задолжал деньги Агакериму Самедзаде. Чтобы вынудить Аббасова отдать долг, Самедзаде решил похитить его и держать в заложниках. Для этого злоумышленники арендовали квартиру в доме номер 15 на улице Нахимова. Владельцем квартиры является Махи Исмайлов. 2 марта оперативники задержали всех троих похитителей и освободили заложника. По факту возбуждено уголовное дело по статье 144 (похищение человека) Уголовного кодекса АР.