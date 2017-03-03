С помощью эксперимента художник пытался лучше познать себя эмоционально

Семь дней внутри полого камня провел французский художник Абрахам Пуаншеваль, именуя действо перформансом. Это происходило в парижском центре современного искусства Palais de Tokyo. Об этом сообщает Associated Press.

Внутри 12-тонной глыбы известняка была выдолблена полость в форме сидящего человека. В нее и уместился художник. Две половины камня сдвинули и Абрахам Пуаншеваль оказался замурованным.

Сообщается, что в заточении он питался пюре, вареными фруктами и сушеным мясом, которые ему через отверстия передавали помощники.

По истечении недели под аплодисменты посетителей парижского центра современного искусства Пуаншеваль осторожно вылез наружу, с помощью медиков сел на стул и в знак успешного окончания акции сложил пальцы в виде латинской буквы «V». При этом он сообщил, что немного дезориентирован и поблагодарил присутствующих за теплое приветствие.

Художник объясняет, что своим экспериментом он пытался лучше познать себя эмоционально.

Это не первый эксцентричный перформанс француза. До этого он жил две недели в чучеле медведя, питался червями и жуками, был «похоронен» под скалой в течение восьми дней и переплыл реку внутри гигантской пластиковой бутылки.