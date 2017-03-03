Бывший министр транспорта Зия Мамедов занялся чтением Корана.

Сотрудники сайта Modern.az попытались связаться с Зией Мамедовым и узнать, чем он занимается в настоящее время, однако не смогли до него дозвониться. Его брат Эльтон Мамедов сказал, что Зия Мамедов в настоящее время отдыхает.

«Долгое время он напряженно работал. Сейчас он посвятил себя отдыху. Много времени он посвящает чтению и анализу Корана. Также он проводит время со своей семьей».

На вопрос, чем собирается заниматься Зия Мамедов, его брат ответил:

«Зия Мамедов — интеллектуальный человек с высоким потенциалом. Наверное, он отдохнет 10-15 дней, а потом выберет себе сферу деятельности. Вместо него я не могу сказать ничего конкретного».