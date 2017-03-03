Министр внутренних дел США Райан Зинке, утвержденный в должности и приведенный к присяге в среду, прибыл в четверг утром на работу верхом на лошади в образе ковбоя.

Как передает ТАСС, соответствующую фотографию политик разместил на своей официальной странице в Twitter.

«Это честь стоять рядом с мужественными офицерами полиции — эти профессионалы своего дела отдадут за нас свои жизни», — написал Зинке под фотографией, на которой он верхом на лошади в ковбойской шляпе, сапогах и джинсах находится в компании конной полиции Вашингтона. Газета Hill отмечает, что поступок министра является желанием продемонстрировать консервативные позиции, которые он намерен представлять. Зинке известен своей любовью к охоте, рыбалке и активному отдыху, он является бывшим военнослужащим сил специального назначения ВМС США, известных как «морские котики» (Navy SEAL).

Последние два года годы Зинке был единственным членом нижней палаты Конгресса США от северо-западного штата Монтана, известного своим консерватизмом. В среду Сенат Конгресса США большинством голосов утвердил Зинке новым руководителем министерства внутренних дел США, в тот же день он был приведен к присяге. В США министерство внутренних дел не является силовым и занимается вопросами использования федеральных земель и добычи природных ресурсов. Кроме того, в ведении МВД находятся различные программы, связанные с американскими индейцами, коренными жителями Аляски и Гавайских островов.