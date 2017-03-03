Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, 60, 82 и 120 миллиметровые минометы (всего 196 снарядов), в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта в целом 265 раз.

С позиций, расположенных в селах Довех, Бердаван Ноемберянского района, Айгеовит, Вазашен, Паравакар Иджеванского района, Айгепар, Айгедзор, Чинари Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Кемерли, Бала Джафарли и на безымянных высотах Газахского района, в селе Кохнегышлаг Акстафинского района, в селах Алибейли, Мунджуглу, Агбулаг, Коханеби, Агдам Товузского района и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Вооруженных Сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх Тертерского района, Сарыджалы, Мерзили, Юсифджанлы, Баш Карвенд, Шыхлар, Джевахирли, Ширванлы Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горган, Гараханбейли и Ашагы Сейидахмедли Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Гейгельского, Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Физулинского районов.

В соответствии с оперативной обстановкой подразделениями Вооруженных Сил Азербайджана были приняты адекватные ответные меры.