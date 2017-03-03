Переговоры по соглашению о стратегическом партнерстве между ЕС и Азербайджаном начались, и сейчас готовится следующий раунд переговоров.

Об этом журналистам в пятницу сказала посол ЕС в Азербайджане Малена Мард.

По ее словам, новый раунд переговоров пройдет в ближайшее время и охватит широкий спектр вопросов, включая такие сферы как миграция, торговля.

Касаясь, напряженности на линии фронта между Азербайджаном и Арменией Мард отметила неприемлемость сохранения статус кво и выразила поддержку деятельности МГ ОБСЕ.

Спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу Герберт Сальбер планирует визит в Азербайджан, сообщила Малена Мард.

«Г.Сальбер периодически совершает визит в регион. Сейчас готовится его визит в Азербайджан», — сказал М.Мард.