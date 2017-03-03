В период с 2016-го по 2026 год число мультимиллионеров — людей, чье состояние превышает $10 млн, — в России может вырасти на 60% — до 9,68 тыс. человек, говорится в докладе Wealth Report от компании Knight Frank. С 2006 года по 2016 год их количество в стране увеличилось на 31% — примерно до 6 тыс. человек.

Число людей, чье состояние превышает $30 млн, в России и СНГ может вырасти за 10 лет на 60% — до 5,17 тыс. человек. Компания указывает, что отдельно в России за этот период число мультимиллионеров (с активами на более $30 млн) может также возрасти на 60% — до 4,4 тыс. человек.

В России и СНГ за период с 2006 года по 2016 год численность мультимиллионеров с активами на более $30 млн выросла на 36% — до 3,23 тыс. человек. Отдельно в России рост составил 31% и достиг 2,75 тыс. человек.

«Число богатых людей в России и СНГ, по прогнозам, вырастет на 60% за следующее десятилетие, а Азербайджан и Казахстан догонят Россию по уровню роста. Таким образом, общее число UHNWI в регионе достигнет 5170 человек», — говорится в докладе.

Количество людей по всему миру, чье состояние превысило отметку в $1 млрд, в 2016 году увеличилось на 60 человек и составило 2024 миллиардера, следует из доклада компании Knight Frank. Наибольший прирост зафиксирован в Азиатско-Тихоокеанском регионе (+143% — до 564 человек).

По прогнозам Knight Frank, количество миллиардеров в мире к 2026 году может вырасти на 48% — до 3 тыс. человек. Наибольший прирост прогнозируется также для Азиатско-Тихоокеанского региона (+100% — до 1127 миллиардеров).

После того, как Дональд Трамп победил на президентских выборах в США в ноябре прошлого года, состояние богатейших людей планеты выросло на $207 млрд — до $4,6 трлн, следует из данных индекса миллиардеров Bloomberg, который отслеживает изменение стоимости активов 500 самых богатых людей на Земле.