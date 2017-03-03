Бывший председатель Международного банка Азербайджана Джахангир Гаджиев написал прошение о помиловании.

Согласно информации, бывший банкир просит помилования из-за проблем со здоровьем.

Его адвокат Агиль Лайыджов отметил, что он не в курсе о заявлении:

«Я в Турции, последний раз я виделся с Джахангиром Гаджиевым в понедельник в Бакинском следственном изоляторе. Состояние его здоровье такое же. Прошение о помиловании — это его личное дело, я ничего об этом не знаю. Мы это не обсуждали с ним».

Адвокат отметил, что закон позволяет помиловать Джахангира Гаджиева.