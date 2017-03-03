Комитет по ассигнованиям палаты представителей конгресса США предложил сохранить в оборонном бюджете на 2017 финансовый год статью о выделении Украине средств для приобретения оружия.

Как передает РИА Новости, данный пункт включен в законопроект о военных ассигнованиях, который будет рассмотрен палатой представителей на следующей неделе.

Документ предусматривает выделение Киеву 150 миллионов долларов. Как отмечается, эти средства «должны быть доступны министру обороны и госсекретарю (США) для предоставления помощи, подразумевающей подготовку, приобретение оборудования, смертоносного оружия оборонительного характера, поставок и услуг». Кроме того, как отмечается, это касается «разведывательной поддержки армии и силам национальной безопасности Украины».

При этом подчеркивается, что «никакие из этих фондов не могут использоваться для поставок систем ПЗРК».

В законопроекте отмечается, что эти деньги могут быть израсходованы до 30 сентября, то есть до окончания 2017 финансового года.

В целом законопроект предусматривает выделение на оборонные нужды США почти 578 миллиардов долларов. Как отмечается, это на 1,6 миллиарда больше, чем запрашивала администрация бывшего президента Барака Обамы, а также на 5,2 миллиарда долларов больше аналогичного показателя 2016 года.

Сейчас США оказывают Украине военную помощь, но официально пока только в виде обмундирования и оборудования.

В прошлом году в конгресс также был внесен законопроект с предложением о предоставлении Киеву летального оружия, но он не нашел достаточной поддержки.