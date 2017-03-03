Глава Государственной фискальной службы Украины, азербайджанец по происхождению Роман Насиров задержан в четверг вечером по делу депутата Верховной рады Александра Онищенко.

Как передает «Украинская правда» со ссылкой на Национальное антикоррупционное бюро, Насиров задержан в Феофании (клиника в Киеве — ред.) во время проведения обыска в рамках расследования газового дела.

Как передает УНИАН, по мнению адвокатов, следственные действия проводились незаконно, поскольку подозреваемый находился в бессознательном состоянии. Они намерены обжаловать задержание чиновника в суде.

По словам одного из адвокатов Дениса Фетисова, Насирову инкриминируется статья 364 Уголовного кодекса Украины – злоупотребление властью или служебным положением.

По сообщению, председателя ДФС Романа Насирова вывезли на носилках из «Феофании» и перевезли в кардиологический корпус. По словам одного из врачей, у него диагностировали инфаркт миокарда.

Против Онищенко ранее было возбуждено дело по статье «хищение госимущества в особо крупных размерах». По данным правоохранителей, с января 2013 года по январь 2016 года служебные лица ряда предприятий, в том числе компании «Укргаздобыча» при содействии Онищенко, получали государственные средства путем продажи газа внутренней добычи по заниженной цене. Эти действия нанесли ущерб государству на сумму около 120,5 миллиона долларов. Позже Рада дала согласие на привлечение Онищенко к уголовной ответственности, его задержание и арест, перед этим он покинул Украину. Депутат также подозревается в госизмене и подготовке дестабилизации ситуации на Украине.

Александр Онищенко, который находится в розыске, прокомментировал задержание главы Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова.

«Это самый большой провал, который совершало и сделает НАБУ. Следствие ничего не докажет. Потому что в моих взаимоотношениях с Насировим денег не было. В то же время задержать и арестовать фигуру такого уровня — удар по НАБУ и власти в целом», — сообщил он.

По его словам, «эта дискредитация одной человека может закончиться дискредитацией всей антикоррупционной системы».