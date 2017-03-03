В 1959 году в школе Кью Форест, что находиться в районе Куинс города Нью Йорка, произошло неприятное событие: тринадцатилетний подросток дал в глаз своему учителю музыки. В кабинете директора в присутствии родителей подросток признался, что сделал это ввиду полного отсутствия компетенции учителя в музыкальной науке, из-за чего ученик больше не мог себя сдерживать. Ученика, известного в школе по кличке «Великий Я», звали Дональд Трамп.

Дональд и впрямь стал великим! За семь десятилетий этот человек прожил столько, что хватило бы на сотни других жизней. Дональд успел окончить военное училище, стать успешным бейсболистом, получить диплом бакалавра наук по экономике, возглавил бизнес отца, приумножил его в десятки раз, разорился, снова разбогател, снялся в более чем сотне кинофильмов, получил свою звезду на Аллее славы, стал «Человеком года» по версии Times, создал одну из самых рейтинговых передач в истории телевидения, несколько раз женился, обзавелся огромной семьей, да еще и в придачу стал президентом США — вот она настоящая американская мечта. Все, к чему бы не прикасался этот человек, было обречено на успех. И вот «Великий Я» на вершине своей славы, один на один с миром. Что принесет США годы его правления? И какие изменения в регионе в общем, и в Азербайджане в частности, следует ждать от взаимодействия Трамп-МИР?

Чтобы предположить, как будут обстоять дела в будущем, надо провести анализ прошлого и сопоставить его с настоящим. Трамп и его клан одержали победу в результате борьбы двух мощных еврейских лоббистских группировок. Интересен тот факт, что оба кандидата в президенты США — христиане, и оба не имеют никаких еврейских корней, хотя за обоими стоят мощные еврейские финансовые круги, абсолютно противоположные друг другу. Еврейская община не однородна (как это бы странно и не звучало), имеет разные центры тяжести и идеалы. Так, с одной стороны этого противоборства стояла Хилари Клинтон с главным донором ее предвыборной компании, 86-летним Джорджем Соросом, европейским евреем, антикоммунистом и путинофобом. Именно Сорос тратил сотни миллионов долларов на борьбу против коммунизма по всему миру, он помогал в революциях в Украине, Грузии, а также в странах восточной Европы. В противовес этой еврейской элите выступили другие еврейские круги, не менее влиятельные, возглавляемые Трампом. Тут главную роль сыграли советские евреи, а именно 83-летний Шелдон Адельсон (еврей украино-литовского происхождения), миллиардер, самый богатый еврей в мире, владелец игорного бизнеса, товарищ и партнер Трампа, а также Джаред Кушнер, миллионер, по совместительству зять Трампа, ортодоксальный еврей белорусского происхождения. Ввиду прямого противостояния двух еврейских общин, Трампу не без посторонней помощи (кибер-атаки на сервер демократов с последующим обнародованием внутренней переписки Клинтон) удалось взять вверх над мощным соперником. В противовес жаждущему победы мировой демократии — Соросу, еврейская элита Трампа желает как минимум год спокойной жизни для США, и истинные капиталисты из окружения Трампа не пытаются сегодня думать в планетарных масштабах.

Как настоящий кризис-менеджер Трамп сконцентрирует свои силы в первые месяцы (а может и год) своего правления страной на внутренних проблемах государства, что и подтверждают его первые законопроекты. «Великий Я» идет на абсолютно непопулярные в политическом мире, но эффективные в мире чисел и денег шаги. Одним из основных векторов политики Трампа становится отказ от всех возможных лишних военных трат США за рубежом. Трамп будет урезать финансирование структур НАТО, используя капиталистическую модель — если ты хочешь безопасную страну, мы можем дать тебе нашу армию в лизинг. Помимо этого, я считаю, что Трамп уменьшит количество американских баз за пределами США, и, как минимум, в первый год своего правления откажется от дорогостоящих конфликтов и военных операций. Таким образом, Трамп высвободит средства на беспрецедентную модернизацию вооруженных сил Америки. Все предприятия оборонки США будут завалены внутренними госзаказами на поставку оружия.

Далее Трамп сделает все, что в его силах, чтобы ограничить круг торговых отношений со всеми партнерами, так активно занимающимися все последнее время экспортом своих товаров в США. Это подтверждают выход США из соглашения ТРР и желание Трампа повысить тарифы на экспорт для Китая и Мексики. Одним словом, все дешевые товары на рынке США будут заменены местными аналогами. Трамп хочет устроить мощное импортозамещение, опираясь на малый и средний американский бизнес.

Далее, как истинный приверженец политики Кейнсианства, Трамп бросит все силы на благоустройство внутреннего рынка. Он сделает все для так яро поддерживающих его угольщиков, энергетиков и нефтяников. Это и видно по первым глобальным встречам «Великого Я»: прежде чем звонить мировым лидерам, Трамп успел провести встречи с десятками корпораций из автомобильной, фармацевтической и строительной области. Трамп будет бешено строить дороги, возводить дамбы, выпускать лекарства, снабжать Америку электроэнергией, а мир — американскими автомобилями. Одним словом, государство будет одним из главных заказчиков для многих локальных компаний, что вкупе с иммиграционной политикой приведет к уменьшению безработицы и усилению имиджа Трампа (американцы очень прагматичны, их интересуют конкретные цифры и улучшение качества жизни). Америка встает на путь трансформации из «Великого потребителя» в «Великого Производителя» — на первом этапе, для внутреннего рынка. Причем, Трамп будет развивать именно «олд-скульные» экономические сектора, отчетливо понимая, что на высокомаржинальных рынках (нанотехнологии, финансовый сектор, «дотком»ы) Америка и так уже лидирует. Немаловажную роль играет и тот фактор, что «олд-скульный» сектор экономики — это основной источник рабочих мест: например, GM дает работу почти 300000 человек, причем стоит он в 8 раз дешевле, чем Facebook, на который работает всего лишь 3000 человек.

Немаловажную роль в формировании положительного бизнес-климата в США сыграет новая налоговая политика Трампа. «Великий я» творит историю: он предлагает ввести 10%-ный льготный налог на средства корпораций, вернувшиеся в страну, плюс понизить налоги на прибыль внутри США с 35% до рекордных 15%. Все это позволит капиталу не скрываться в оффшорах и трастовых фондах третьих стран: отныне США с низким, конкурентоспособным налогообложением для бизнеса сможет составить реальную конкуренцию подобным зонам. Век сложных схем от ухода и сокращения налогового бремени для американских капиталистов подходит к концу, а крупные производители, работающие за пределами Штатов, потихонечку будут двигаться назад, домой, ближе к своим потребителям.

Неоднозначный новый президент США открывает однозначно положительные перспективы роста для азербайджанской экономики. Нефтяная азербайджанская экономика сильно зависит от экономико-политического состояния России, поэтому положительная риторика Трампа в адрес РФ, и его желание договариваться вызывают у инвесторов позитивный настрой. На этом фоне экономика России начинает постепенно приходить в себя, рубль делает малые шаги к укреплению. Понятно, что следом за ней и экономика Азербайджана начнет свое движение в том же направлении с отставанием в полгода. Конечно, это будут не «золотые нулевые», накаченные нефтедолларами, а совсем другая суровая и тяжелая реальность.

Тремя китами и самими популярными словосочетаниями этого периода станут «Местное производство», «Туризм», «Сельское Хозяйство». Однако, как бы не старались вырастить картошку в горных селах Гусарского района бывшие городские топ-менеджеры и банковские работники, как бы не пыхтели гиды и супервайзеры отелей, и сколько бы не перевыполняли план сбора налогов представители налоговых служб — легкого перехода от сверхприбыли к дефициту бюджета нам не увидеть. Так же, как и не увидеть нам крепкого как раньше маната (хотя он и сейчас продолжает быть крепким), уже отчасти неконкурентоспособного и по-прежнему продолжающего свое движения вниз к отметке от 2,3 до 3 манатов за доллар… Другими словами, в диапазон обменного курса доллара к грузинскому лари и турецкой лире.

Победа Трампа, кроме экономических дивидендов, дает Азербайджану и политические козыри: закон о запрете лоббизма среди чиновников ослабляет влияние армянской диаспоры на руководство США во всех эшелонах власти, а это, в свою очередь, дает возможность более конструктивно решать вопросы урегулирования Карабахского конфликта без давления и резких «подарков» в лице всяких резолюций и законопроектов, пролоббированных армянскими кругами. Все каналы диаспорных связей с руководством Америки будут однозначно или закрыты, или ослаблены: все, кроме одного – еврейского канала с прямым выходом на Президента Трампа. Именно этот канал и использовало руководство РФ в процессе налаживания отношений с Дональдом. И тут азербайджанские политические круги имеют очень неплохие шансы на подключение к этому каналу, учитывая давние тесные отношения Азербайджана и Израиля. Одним словом, победа Трампа принесет много уникальных возможностей для стабилизации и развития нашей стране, всему региону и, дай Бог, миру в целом.

Однако не стоит забывать, что Дональд Трамп — одиозная и непредсказуемая личность, и никто не знает точно, какие он поставит перед собой цели после наведения у себя в стране экономического порядка. Маловероятным кажется тот факт, что амбициозный новоизбранный президент ограничиться внутренними делами США, забыв про ее роль Мировой державы.

Трамп в переводе с английского значит «Козырь», а главный козырь Дональда — его непредсказуемость. Будем надеяться, что непредсказуемый Трамп все же останется в памяти людей как «Великий Я», сохранивший баланс мира в мире и укрепивший экономическое спокойствие в эти нелегкие времена.

Мир Фарадж Аббасов.