Военнослужащим армии США, прибывшим в Прибалтику и Польшу, следовало бы почтить память союзников по антигитлеровской коалиции, а не участвовать в исторических акциях с «отчетливой антироссийской направленностью». Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованном в четверг, 2 марта, на сайте ведомства.

Как пояснила дипломат, речь, в частности, идет о «мемориальном забеге в память о так называемых «проклятых солдатах» — членах польского антикоммунистического подполья, которые стреляли в спины воинам Красной армии, освобождавшим их страну от фашизма».

«Из той же серии — пеший «поход на Восток» — к Нарве, закончившийся демонстративным фотографированием эстонских и американских военных на фоне ивангородской крепости, находящейся на нашей стороне границы», — добавила Захарова.

Подобные «сомнительные мероприятия», как отметила представитель МИД, «бросают тень на историю совместной борьбы США и СССР против нацизма». Она призвала американских солдат уважать память своих союзников в борьбе с нацизмом, «павших за спасение Европы от «коричневой чумы»».