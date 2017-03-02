Мировые цены на нефть продолжают снижаться в четверг вечером, достигая минимальных отметок с середины февраля на фоне данных об увеличении запасов «черного золота» в США, а также укрепления доллара, передает РИА Новости.

Стоимость майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,97% — до 55,25 доллара за баррель. Цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 1,99% — до 52,76 доллара за баррель. Таким образом, нефть обеих марок торгуется на минимальных отметках с середины февраля.

Как сообщило Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране за неделю до 24 февраля выросли на 1,5 миллиона баррелей, или на 0,3% — до исторического максимума в 520,2 миллиона баррелей. Аналитики ожидали вдвое большего роста показателя — на 3,079 миллиона баррелей, или на 0,59%, до 521,779 миллиона баррелей.

Добыча нефти в США за неделю, по данным министерства, выросла на 0,34%, или на 31 тысячу баррелей в сутки, до 9,032 миллиона баррелей в сутки. Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) выросли на 0,5 миллиона баррелей, составив 63,5 миллиона баррелей.

Негативное влияние на стоимость нефти также оказывает укрепление американской валюты. Доллар дорожает на фоне позитивных данных по рынку труда США и ожиданий инвесторов скорого повышения базовой процентной ставки ФРС США. По состоянию на 21.31 мск индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,37%, до 102,15 пункта.

Как заявил агентству Рейтер глава отдела исследований по сырьевым рынкам Saxo Bank Оле Хансен (Ole Hansen), цена на нефть марки Brent может опуститься до 50 долларов за баррель, прежде чем начнет расти к 60 долларам за баррель.