Военно-воздушные силы Германии в ближайшем будущем готовы вновь прибыть на базу ВВС Эстонии в Эмари, чтобы обеспечить противовоздушную оборону Балтийских стран силами НАТО, сообщила в четверг в ходе своего визита в Таллин министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен.

«Эстония уже приняла нас и сделала это замечательно, нашим военным летчикам нравится здесь и сотрудничество с ВВС Эстонии складывается очень хорошо», — передала BNS слова посетившей базу Урсулы фон дер Ляйен пресс-служба Министерства обороны. «У нас заложена хорошая основа для оборонного сотрудничества, мы обязательно вернемся сюда», — сказала министр.

Глава Минобороны Эстонии Маргус Цахкна выразил министру обороны Германии благодарность за ощутимую поддержку со стороны союзников. «То, что немецкие истребители продолжают охранять наше воздушное пространство, является очевидным свидетельством нашего сотрудничества и я очень благодарен за это», — отметил он.

М.Цахкна подчеркнул, что европейская безопасность нуждается в повышении уровня обороноспособности стран-членов ЕС. «Необходимо повышать уровень безопасности и военного потенциала Европы. И повод для этого вовсе не надуманный — в последние годы Россия ведет себя все более агрессивно. Ее военный потенциал постоянно развивается и модернизируется», — сказал он. «Это мы знаем очень хорошо именно здесь, на восточной границе НАТО и ЕС, это происходит на наших глазах, кроме того, у нас есть и определенный исторический опыт», — добавил М.Цахкна.

Эстонский министр обороны отметил, что Эстония полностью поддерживает инициативу Германии, согласно которой страны ЕС должны поставить перед собой цель повысить расходы на обороны до 2 процентов ВВП, из которых 20 процентов средств следует направить на инвестиции. «В этом году мы намерены развить эту инициативу в период нашего председательства в ЕС», — сказал он.

«Цель наша состоит в том, чтобы мы смогли защитить свои ценности, действовать совместно и разумно. Вопрос не только в количестве затрат, но в том, чтобы у нас был бы реальный потенциал и, что важнее всего, сотрудничество на уровне Европы», — отметил министр обороны Эстонии.

В ходе двусторонней встречи министры обороны обсудили вопрос об усилении оборонного сотрудничества ЕС и НАТО, необходимости усилить обороноспособность Европейских стран. Министры подчеркнули также важность усиления кибер-сотрудничества.