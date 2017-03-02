Первый в истории ОАЭ военный парад под кодовым названием «Крепость союза» прошел в четверг в эмиратской столице Абу-Даби с участием всех видов вооруженных сил. В нем принял участие наследный принц Абу-Даби министр обороны страны Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян и командование ВС ОАЭ, передает РИА Новости.

Эмираты продемонстрировали весь спектр вооружений, которыми они обладают, а также готовность вооруженных сил страны выполнять поставленные задачи, в частности, связанные с борьбой с терроризмом, разыграв на глазах жителей столицы и ее гостей операцию по «освобождению заложников» с корабля.

В военной демонстрации, за которой зрители могли в деталях наблюдать на установленных на набережной экранах, участвовали силы быстрого реагирования президентской гвардии при поддержке ВВС, ВМС, ПВО и сухопутных войск. Во время разыгранной операции по «освобождению заложников» велась трансляция из командного пункта, где военное руководство отдавало приказы.

Парад завершился выступлением национальной гордости ОАЭ — авиационной группы высшего пилотажа «Эль-Фурсан», которая устроила авиашоу в небе над Абу-Даби, нарисовав в нем эмиратский флаг.