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В Египте суд признал бывшего президента страны Хосни Мубарака невиновным в убийстве демонстрантов во время восстания 2011 года, передает Газета.ру со ссылкой на Al Jazeera.

Отмечается, что решение является окончательным и не подлежит обжалованию.