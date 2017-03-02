В Египте суд признал бывшего президента страны Хосни Мубарака невиновным в убийстве демонстрантов во время восстания 2011 года, передает Газета.ру со ссылкой на Al Jazeera.
Отмечается, что решение является окончательным и не подлежит обжалованию.
В Египте суд признал бывшего президента страны Хосни Мубарака невиновным в убийстве демонстрантов во время восстания 2011 года, передает Газета.ру со ссылкой на Al Jazeera.
Отмечается, что решение является окончательным и не подлежит обжалованию.
Дата: 2017/03/02 22:01
Раздел: Мир
Просмотров:
203
Любители классики будут довольны
В Эстонии заявляют: Повод для этого вовсе не надуманный — в последние годы Россия ведет себя все более агрессивно
Представитель МИД России указывает солдатам Пентагона
В связи с отменой выступления турецкого министра юстиции Бекира Боздага в Германии
Эмираты продемонстрировали весь спектр вооружений, которыми они обладают
В некоторых населенных пунктах есть разрушения
Глава государства издал приказ по поводу «Формулы-1»
Дикие африканские слоны спят меньше других млекопитающих, выяснили ученые из Университета Витватерсранда в ЮАР.
Правительство Швеции приняло решение снова ввести обязательный военный призов. Это решение поддержал парламент страны. Об этом пишет ВВС.