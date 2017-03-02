Сокрытие от граждан в Армении происходящих в прифронтовом регионе событий вызвало протесты.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт yerepouni-news.com, информацию о том, что убитый в Нагорном Карабахе Нвер Бабаджанян был майором, армянская общественность смогла получить лишь из соцсетей.

Опубликовав распространенный министерством обороны Азербайджана видеоматериал, армянский сайт пишет, что нанося точные удары, азербайджанская армия бомбит военный штаб противоположной стороны.

«Они нас убивают, и мы тихо хороним своих сыновей. Потому что наше руководство думает о том, как побольше заработать денег и удержаться на своем мягком кресле. А то, что техника не работает и солярки для танка нет, им на это наплевать. Интересно, какую же отговорку они на этот раз придумают?», — отмечает сайт yerepouni-news.com.