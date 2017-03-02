Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об упрощении визовых процедур для иностранцев и лиц без гражданства, прибывающих в Азербайджан в связи с организацией и проведением соревнований Гран-при Европы Formula 1 2017.

Иностранцы и лица без гражданства, прибывающие в Азербайджан в связи с организацией и проведением соревнований Гран-при Европы Formula 1 2017, могут получить визы в структурных подразделениях консульского управления МИД, находящихся в международных аэропортах Азербайджана.

Один из нижеследующих документов считается основой для выдачи визы:

— документ, подтверждающий аккредитацию согласно правилам компании «Formula One Management Limited» и Международной автомобильной федерации, являющихся международными организаторами соревнований Formula 1;

— карта подтверждающая прохождение аккредитации в Операционной компании «Бакинское городское кольцо».