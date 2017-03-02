В результате землетрясения в провинции Адыяман на юго-востоке Турции пострадали 22 человека, сказал губернатор провинции Абдуллах Эрин, сообщает в четверг Тренд со ссылкой на турецкие СМИ.

По данным Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD), землетрясение магнитудой 5,8 произошло в 14:07 по местному времени. Также в провинции зарегистрированы четыре повторных толчка.

Подземные толчки были зарегистрированы в районе Самсат. Очаг находился на глубине 10 километров.

По данным AFAD, в некоторых населенных пунктах есть разрушения.

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