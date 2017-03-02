Министерство иностранных дел России поддерживает рабочие контакты со сторонами нагорно-карабахского конфликта.

Как передает портал «Вестник Кавказа», об этом на брифинге сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя недавние боестолковения на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении.

«Вы знаете принципиальную позицию России, которая нацелена на мирное урегулирование конфликта вокруг Нагорного Карабаха. Эта принципиальная позиция зафиксирована в том числе и документально. Мы ее придерживаемся», — добавила она.