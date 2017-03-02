Официальный курс национальной валюты Азербайджана по отношению к доллару на 3 марта 2017 года установлен на уровне 1,7548 маната, сообщили в ЦБА.
Официальный курс национальной валюты Азербайджана по отношению к доллару на 3 марта 2017 года установлен на уровне 1,7548 маната, сообщили в ЦБА.
Дата: 2017/03/02 17:26
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
Просмотров:
534
В ходе осмотра под передними крыльями было обнаружено 6800 сигарет
Глава государства издал приказ по поводу «Формулы-1»
Физули Алиев не считает себя виновным и не согласен с обвинениями
Этнически мы тюрки
«Азербайджан тоже укрепил свою позицию по Нагорному Карабаху»
Сокрытие от граждан в Армении происходящих в прифронтовом регионе событий вызвало протесты.
Беспилотник пытался осуществить полеты разведывательного характера над позициями наших Вооруженных Сил
С третьего марта стоимость проезда на электропоездах, курсирующих по маршруту Баку — Сумгайыт — Баку, повышается для
Министерство иностранных дел России поддерживает рабочие контакты со сторонами нагорно-карабахского конфликта.