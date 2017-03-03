Европейское космическое агентство (ЕКА) опубликовало снимки следов мощнейшего потопа на поверхности Марса. Он оставил канал длиной около трех тысяч километров и шириной в несколько десятков километров, сообщается на сайте агентства.

Ученые сделали открытие при изучении фотографий кратера Вустер, отправленных зондом «Марс-Экспресс». Данный кратер находится недалеко от равнины Хриса, которую ученые считают дном марсианского океана, существовавшего на Красной планете около четырех миллиардов лет назад. Множество каналов и каньонов, окружающие равнину, могут быть руслами марсианских рек, полагают планетологи.