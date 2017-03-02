JAPAN - FEBRUARY 15: Launched on the 1st September 2000, the Nokia 3310 featured advanced messaging, personalisation with Xpress-on covers and screensavers, vibra feature, time management functions, voice dialling, picture messaging, predictive text input and games. It also introduced ?mobile chat? using the Nokia Friends-Talk service, which allows users to have conversations using SMS (Short Message Service). This is a globally accepted wireless service that enables the transmission of messages between mobile users and external systems such as e-mail, paging, and voice-mail. (Photo by SSPL/Getty Images)

Компания Gresso, специализирующаяся на создании люксовых смартфонов, представила свою версию легендарного телефона Nokia 3310. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал представитель пресс-службы бренда.

Модель предлагается в двух вариантах исполнения: в корпусе из авиационного титана и с черным PVD-покрытием. Клавиши на клавиатуре отполированы вручную. При этом размеры оригинального телефона сохранены.

Gresso — производитель телефонов и аксессуаров класса люкс. Компания основана в 2004 году.

Читайте также: Прошла презентация новой версии легендарной Nokia 3310