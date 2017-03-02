Компания Gresso, специализирующаяся на создании люксовых смартфонов, представила свою версию легендарного телефона Nokia 3310. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал представитель пресс-службы бренда.

Модель предлагается в двух вариантах исполнения: в корпусе из авиационного титана и с черным PVD-покрытием. Клавиши на клавиатуре отполированы вручную. При этом размеры оригинального телефона сохранены.

Gresso — производитель телефонов и аксессуаров класса люкс. Компания основана в 2004 году.

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