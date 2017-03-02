В ходе визита Ильхама Алиева в Пакистан для участия в 13-м Саммите Организации экономического сотрудничества, между Баку и Исламабадом, как сообщают СМИ, было достигнуто соглашение о новых поставках вооружения.

Следует отметить, что Пакистан является давним партнером Азербайджана в области поставок вооружения.

Так, в октябре 2016 года председатель Пакистанского аэронавигационного комплекса (Pakistan Aeronautical Complex Kamra), маршал ВВС Аршад Малик заявил, что страна готова обеспечить ВВС Азербайджана истребителями JF-17 Thunder. Добавим, что в истребителях JF-17 возможно использование боеприпасов российского производства, а также производства стран НАТО. А в ноябре 2016 года президент Пакистана Мамнун Хусейн во время встречи с первым вице-премьером Азербайджана Ягубом Эюбовым на Международной выставке оборонной промышленности İDEAS 2016 заявил о необходимости дальнейшего укрепления оборонных связей с Азербайджаном. Мамнун Хусейн отметил, что пакистанские ученые и специалисты разрабатывают экономически выгодное и качественное оружие и выразил надежду на то, что Азербайджан извлечет выгоду из данного сотрудничества. По словам президента Пакистана, Азербайджан мог бы воспользоваться и услугами оборонных институтов страны для подготовки военного персонала. В свою очередь Ягуб Эюбов подчеркнул, что Азербайджан впечатлен опытом Пакистана в создании продукции оборонного значения.

О поставках каких вооружений могли договориться Азербайджан и Пакистан рассказали «Москва-Баку» российские военные эксперты.

Военный эксперт Павел Фельгенгауэр считает вполне вероятным, что Пакистан может поставлять в Азербайджан ракеты средней дальности в качестве контрмеры переданным Россией Армении оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер».

«Пакистан производит совместно с Китаем собственные ракетные системы разной степени дальности. Возможно, что Азербайджан и Пакистан договорились о поставках этих ракет, может быть, средней дальности в качестве контрмеры «Искандерам», которые появились у Армении», — предположил Фельгенгауэр.

Речь могла идти и об истребителях JF-17 Thunder, которые Пакистан, в отличие от того же Израиля, также производит.

По мнению эксперта, Пакистан сегодня в состоянии конкурировать с Россией и Израилем, которые являются главными поставщиками вооружения в Азербайджан.

«Во-первых, — считает эксперт, — в том случае, если это же вооружение Пакистан продает дешевле. Во-вторых, Исламабад может продать Баку то, что ему не могут поставить ни Россия, ни Израиль».

Военный эксперт Дмитрий Литовкин отмечает, что Пакистан – индустриально развитая страна, в том числе в сфере военно-технической промышленности, и поэтому неудивительно, что у него вполне могут быть системы, представляющие интерес для Азербайджана.

«Судя по закупкам Азербайджана, его интересуют самые современные виды вооружения, которые могли бы противостоять оружию, которое имеет Армения. Спектр того, что Азербайджан может закупить у Пакистана, достаточно большой. Это могут быть новые средства связи, разведки и целеуказания», — поясняет эксперт.

Литовкин также, как и Фельгенгауэр, напоминает о пакистано-китайских истребителях JF-17 Thunder .