Ученые, проводившие археологические раскопки в оккупированном Арменией Нагорном Карабахе, не будут разыскиваться по линии Интерпола. Такое сообщение распространили в четверг армянские СМИ.

Согласно этой информации, Генеральный секретариат Интерпола отказал Азербайджану в вопросе объявления в розыск европейских и армянских ученых, которые в 2016 году проводили археологические раскопки в Нагорном Карабахе.

В связи с этим Sputnik Азербайджан обратился к главе пресс-службы Генеральной прокуратуры АР Эльдару Султанову. Султанов заявил, что ничего к информации, предоставленной ведомством несколькими дня ранее, он добавить не может.

Отметим, что Генпрокуратура АР распространила на своем сайте сообщение о том, что на оккупированных территориях Азербайджана Армения пытается поощрять самопровозглашенный режим, организовывая туда незаконные визиты иностранных граждан.

Армения расхищает на захваченной территории материально-культурное наследие и природные ресурсы. К сожалению, граждане иностранных государств, игнорируя нормы и принципы международного права, а также требования азербайджанского законодательства, посещают оккупированные территории Азербайджана. В связи с этим Азербайджан принимает необходимые правовые меры. Сотрудник Института молекулярной биологии национальной академии наук Армении Левон Епископян, исследователь Национального научного института естествознания Испании Иоланду Фернандес Халво, директор «Азыхского проекта» британского музея Бланфорд Таню Кинг и научный работник Лондонского музея естествознания Питер Эндрюс, начиная с 2002 года занимались археологическими раскопками в Азыхской пещере на территории Карабаха.

В связи с возникновением обоснованных подозрений по поводу финансовой поддержки археологических работ со стороны Национального музея природы и Министерства науки и технологии Испании, Университета Великобритании Qaluay и Лондонского филиала Armenian General Benevolent Union Генпрокуратура АР возбудила уголовное дело. В настоящее время расследуется, насколько эта деятельность соответствует международному гуманитарному праву и законодательству АР.

Направлен запрос в Интерпол об объявлении указанных лиц в международный розыск. Национальное центральное бюро Интерпола в Азербайджане адресовала странам-членам Интерпола циркуляр об объявлении ученых в международный розыск.

Как сообщают армянские СМИ, Национальное центральное бюро Интерпола в Армении сразу после получения циркуляра заявило в своих разъяснениях Генеральному секретариату Интерпола, что Азербайджан пытается втянуть их в сферу политических проблем. Армянская сторона считает, что эти действия угрожают авторитету Интерпола.

Генеральный секретариат Интерпола признал информацию полиции Армении обоснованной и, обратившись к странам-членам, якобы оповестил их, что международный розыск в отношении ученых осуществляться не может.

Отметим, что Sputnik Азербайджан в связи с этим пытался узнать мнение сотрудников МВД АР, однако, в пресс-службе ведомства отказались как-то комментировать данную информацию.