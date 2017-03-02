Общественника Романа Юшкова ждет судебное разбирательство из-за предложения не покупать ничего в «чужих» магазинах. Сам правозащитник заявил «URA.RU», что процесс является наступлением на свободу слова.

Следственный комитет завершил расследование в отношении общественного деятеля Романа Юшкова. Поводом для преследования стала публикация в социальных сетях под названием «Скажи чужаку свое НЕТ». Правозащитника обвиняют в публичном возбуждении ненависти и вражды и унижении достоинства группы лиц по признаку национальности с использованием сети Интернет — в статье содержатся призывы ничего не покупать в магазинах, принадлежащих азербайджанцам, и бойкотировать кавказские и среднеазиатские диаспоры. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Перми.