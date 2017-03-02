Общественника Романа Юшкова ждет судебное разбирательство из-за предложения не покупать ничего в «чужих» магазинах. Сам правозащитник заявил «URA.RU», что процесс является наступлением на свободу слова.
Следственный комитет завершил расследование в отношении общественного деятеля Романа Юшкова. Поводом для преследования стала публикация в социальных сетях под названием «Скажи чужаку свое НЕТ». Правозащитника обвиняют в публичном возбуждении ненависти и вражды и унижении достоинства группы лиц по признаку национальности с использованием сети Интернет — в статье содержатся призывы ничего не покупать в магазинах, принадлежащих азербайджанцам, и бойкотировать кавказские и среднеазиатские диаспоры. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Перми.
Роман Юшков известен как противник строительства в Перми на муниципальной земле религиозных объектов — в частности, общественник вел кампании против возведения синагоги движения «Хабад Любавич» и мечети в центре города. «Я однозначно расцениваю это дело как месть за антихабадскую кампанию. Интернет полон текстами такой степени „радикализма“. Однако почему-то мое предложение игнорировать чьи-то магазины расценивают как унижение национального достоинства. Полный абсурд», — отметил Юшков.
Собеседник добавил, что начавшийся процесс в отношении него «демонстрирует колоссальное наступление на свободу слова»: «Меня заставляют любить определенную категорию населения. Но кого любить или не любить — это уже мое личное дело».
Ожидается, что судебный процесс начнется через три недели. Ранее в отношении Романа Юшкова уже было возбуждено два уголовных дела. В первом случае общественник был оправдан, а во втором — амнистирован.