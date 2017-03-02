На Сахалине молодой азербайджанец сексуально развращал 14-летних девочек. Мужчина вёл с ними интимную переписку, сообщает корреспондент Vostok.Today.

По данным следственного управления следственного комитета по Сахалинской области, уголовное дело возбуждено в отношении 29-летнего гражданина Республики Азербайджан. Он подозревается в совершение развратных действий без применения насилия в отношении несовершеннолетних.

С января по февраль 2017 года он переписывался с 14-летней дочерью своей бывшей сожительницы и её 14-летней подругой на сексуальную тему циничного характера. Он отправлял девочкам порнографические ролики и сообщения.

В последний день зимы, 28 февраля, следователи задержали злоумышленника. Сейчас решается вопрос о заключении его под стражу.