Турция будет добиваться экстрадиции из Канады оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена в случае его бегства в эту страну, заявил в четверг президент Турции Тайип Эрдоган.

Ранее вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш со ссылкой на разведданные сообщил, что Гюлен, находящийся в США, может бежать в Канаду, где у него куплена земля и недвижимость.

«Мы в курсе истории в виллой в Канаде. Не знаю, как прореагирует на подобное предложение Канада. Она знает наше отношение к Пенсильвании (где проживает Гюлен — ред.), мы ее проинформировали. Однако пока утверждения о возможном бегстве Гюлена серьезного характера не имеют. Если будут иметь, тогда мы поднимем этот вопрос на высшем уровне», — цитирует Эрдогана телеканал Haber 7.

Турецкий лидер добавил, что информация о Гюлене постоянно направляется в компетентные органы США, и выразил надежду на «скорый результат».