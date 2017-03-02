Депутат Ариф Рагимзаде рассказал в интервью российским СМИ об исторических правах Баку на территории Нагорного Карабаха.



— Если говорить не о международном признании, а об исторически обусловленных правах, то на каком основании Азербайджан считает Нагорный Карабах своей территорией?

— В 1828 году после заключения Туркманчайского договора (между Россией и Ираном) Россия переселила в Нагорный Карабах 40 тысяч армян. Раньше их там не было, а вот азербайджанцы там жили повсеместно. Интересный штрих: Грибоедов выступил против этого решения. Он писал, предупреждал, что нельзя этого делать! Азербайджанцы будут недовольны, и действительно, при распределении казенных земель приоритет предоставлялся армянам.

— Чем вы объясняете поддержку армян со стороны России?

— Чтобы ответить на ваш вопрос, надо сделать отдельное предварительное пояснение. Напомню, что на территории Азербайджана исторически располагалось древнее Албанское царство, христианское по своему вероисповеданию. Там существовала Албанская Церковь. Вообще армяне переселялись в Азербайджан из Сирии не только как торговцы, но и по религиозной линии, например, как проповедники, как представители Церкви.

Так вот, армяне обратились к России с просьбой переподчинить Албанскую Церковь Армянской Церкви, что и было сделано. Таким образом, роль армян в регионе резко возросла. Как вы знаете, в Азербайджане распространялся ислам, но существовали и анклавы прихожан Албанской Церкви. А в России смотрели на азербайджанцев как на турок, вот в Петербурге и решили создать христианский «пояс», приглашая на эти земли армян.

— Мне приходилось слышать высказывания о том, что турки и азербайджанцы – один народ.

— Это ошибка! Да, мы, азербайджанцы, имеем общие корни с турками, но народы — совершенно разные.

— А термин «азербайджанцы» до революции разве употреблялся?

— Азербайджанцы использовали религиозную идентичность и называли себя – «мусульмане», а в России это же самое население называли татарами. В любом случае, мы не турки, турки – совсем другие. Однако царское правительство стимулировало переселение армян в наш регион в противовес «турецкому влиянию». Наша беда в том, что в России нас считали турками, так это виделось из России, и царская власть решила опереться на армян.

— Вы говорили о переселении 40 тысяч человек, но разве это много? Неужели 40 тысяч способны резко поменять расклад сил в регионе?

— Вы забыли, что из Ирана и Турции в течение XIX века переселилось около одного миллиона армян, и на излете существования Российской империи среди армян возникла идея создать Великую Армению.

— А после революции изменился ли подход центральной власти в отношении Азербайджана?

— Большевики продолжили дореволюционную политику и поддерживали армян. Так, например, при коммунистах Армения получила территориальные приращения. Причем не только Ленин, но и Сталин, и другие правители СССР придерживались все той же старой линии. Между прочим, когда Советский Союз распадался и на конференции в Алма-Ате решался вопрос раздела общесоюзного имущества, Азербайджан первоначально туда даже не пригласили. Только благодаря настоянию лидера Украины Кравчука азербайджанская делегация все же присоединилась к процессу.

— Раз речь зашла о распаде СССР, то известно, что на территории уже независимой Грузии осталось компактно проживающее азербайджанское население. Нет ли у Баку территориальных претензий к Тбилиси?

— Конечно, нет. Мы исходим из международного права и признаем территориальную целостность Грузии. Когда в Грузии у власти находился Гамсахурдия, то в Тбилиси возникла мысль выселить азербайджанцев. Да, мы против этого протестовали. Но территориальных претензий не было и тогда.

— Ну а если отвлечься от официальной позиции Баку и перейти на уровень общественных настроений? Что в народе думают об этих землях?

— В нашем обществе и на неформальном уровне нет и мысли присоединить к Азербайджану части Грузии.

Источник: km.ru