Дикие африканские слоны спят меньше других млекопитающих, выяснили ученые из Университета Витватерсранда в ЮАР.

В зоопарках слонов изучают давно. В неволе эти животные спят по 4-6 часов. Однако на воле они проводят во сне гораздо меньше времени.

Исследователи в Ботсване вживили под кожу двух слоних трекеры, с помощью которых им удалось отследить, когда животные спят, сообщает ВВС.

Слонихам, которые являлись главами своих семейств, также надели ошейники с гироскопами. Они помогли выяснить, в каких позах спят животные.

За слонихами наблюдали пять недель. Иногда они не спали по несколько дней. За это время животные преодолевали большие расстояния, возможно, спасаясь от браконьеров или избегая львов.

Слоны проводят очень мало времени в фазе быстрого сна, которая характеризиуется повышенной активностью головного мозга.

Во время фазы быстрого сна все мышцы расслабляются, и спать можно только лежа. Выяснить, что слоны очень мало времени проводят в этой фазе, помогли гироскопы.

Некоторые ученые считают, что фаза быстрого сна играет большую роль в формировании памяти. Эта теория представляется спорной, если слоны действительно проводят в этой фазе очень мало времени — у них как раз хорошая память, отмечает профессор Пол Мангер, один из исследователей.

Мангер говорит, что короткий сон слонов объясняется их размерами: «Мы предполагали, что слоны должны быть самыми бодрствующими животными, потому что они большие».

«Почему так получается, мы не знаем. Сон — это одна из самых необычных тайн биологии вместе с потребностью в еде и размножением, это биологический императив. Мы должны спать, чтобы выжить», — добавляет он.

Как правило, крупные млекопитающие спят меньше, чем животные небольшого размера. Например, ленивцы спят в среднем 14 часов в сутки, а человек — 8 часов. Как слонам удается выживать, проводя во сне лишь два часа в сутки, пока остается тайной.