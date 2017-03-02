Страны Организации Экономического Сотрудничества (ОЭС) выразили обеспокоенность в связи с нерешенными конфликтами на пространстве организации, включая армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт.

Как сообщает Report, об этом говорится в декларации, принятой по итогам 13-го саммита ОЭС состоявшегося 1 марта в Исламабаде.

В декларации отмечается, что остающийся не урегулированным нагорно-карабахский конфликт «препятствует экономическому развитию и полноценной реализации экономического потенциала региона и задерживает развитие экономического сотрудничества в региональном и на более широком формате».

В документе страны ОЭС также отметили важность совместной работы с целью укрепления эффективности организации, поощрения сотрудничества в сфере образования и науки и гуманитарных контактов.

В декларации также отмечается, что 2-я министерства встреча стран ОЭС по ИКТ пройдет в Азербайджане.