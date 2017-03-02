Правительство Швеции приняло решение снова ввести обязательный военный призов. Это решение поддержал парламент страны.

Об этом пишет ВВС.

С 1 января 4 000 мужчин и женщин будут призваны на военную службу, рассказала ВВС пресс-секретарь шведского министерства обороны Маринет Радебо. Их выберут из 13 000 молодых людей, рожденных в 1999 году. Отбор в армию проходит по физическим и психологическим показателям, уточнила она.

Швеция — нейтральная страна, но данный шаг обусловлен беспокойством правительства по поводу военных поползновений России в Балтике.

Возвращение к призову вызвано «изменениями среди наших соседей … Деятельность российских военных — одна из причин», — сказала Радебо.

В сентябре Швеция восстановила военный гарнизон на острове Готланд, который находится между Швецией и балтийскими странами Литвой, Латвией и Эстонией.

Новопризванные военные будут служить от 9 до 12 месяцев. Обязательный призов в армию Швеция отменила в 2010 году. Тогда призывали только мужчин.

Швеция не является членом НАТО, но тесно сотрудничает в военной сфере с Альянсом и соседней Финляндией.