Жительница китайской провинции Хэбэй родила девочек-близняшек через шесть дней после того, как родила сына, передает РИА Новости со ссылкой на агентство China News Service.

Случай произошел в городе Ичан. Как сообщила мать детей, она вышла замуж в 2012 году, но у нее с мужем не было детей. В августе 2016 года она прошла курс лечения в городе Ухань и забеременела тройней.

Сообщается, что 21 февраля она родила мальчика весом 1,44 килограмма, однако схватки прекратились. Ее акушер принял решение продолжать беременность. В минувший понедельник 27 февраля она родила девочек-близняшек.

«Я мечтала о ребенке, когда не могла забеременеть. Сейчас у меня их трое, и я не знаю, что делать», — приводит слова матери детей агентство.

В настоящий момент дети находятся в реанимации. По словам акушера, это первый подобный случай в ее более чем 20-летней врачебной практике. Акушер отметила, что женщина была беременна так называемой дизиготной тройней, то есть родившийся мальчик развивался в другой плодной оболочке, отдельной от его сестер-близнецов.