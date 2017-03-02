ВС Азербайджана уничтожили военно-транспортное средство противника.
Информацию об этом распространила пресс-служба минобороны Азербайджана.
ВС Азербайджана уничтожили военно-транспортное средство противника.
Информацию об этом распространила пресс-служба минобороны Азербайджана.
Дата: 2017/03/02 15:28
Раздел: Азербайджан, Армия, Важно
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