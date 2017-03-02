Реакция депутатского корпуса на повышение планки пенсионного возраста в Азербайджане

28 февраля на заседании комитета по труду и социальной политике Милли Меджлиса были выставлены на обсуждение изменения в закон «О трудовых пенсиях». Некоторые предложения в связи с повышением пенсионного возраста до 65 лет вызвали недоразумение среди общественности. Вчера на сайте Minval.az выходило интервью, в котором экономист Натиг Джафарли расставил все точки над i.

Натиг Джафарли: повышение пенсионного возраста – попытка правительства решить проблемы бюджета

Тем не менее, как, впрочем, и ожидалось, позиция чиновничьего корпуса не заставила себя долго ждать. Так председатель парламентского комитета по труду и социальной политике Хады Раджабли, печально известный своими издевательскими репликами в адрес простого народа, в интервью одному из местных изданий (не изменяя своему узнаваемому стилю, естественно) прокомментировал предлагаемые изменения. И каждую его реплику мы сейчас будем опровергать фактами.

По мнению Х.Раджабли, у повышения пенсионного возраста нет негативной стороны:

«Продолжительность жизни увеличилась. Здоровье это позволяет. Учителя и врачи ругаются с нами, мол, мы еще полны сил, а вы отправляете нас на пенсию».

Возможно, Х. Раджабли и его окружению здоровье позволяет, благо на полном гособеспечении сидят, горя не знают. К их услугам и курорты, и дорогостоящие процедуры, и штат лучших врачей. Но кто в таком случае дает право Х. Раджабли судить о здоровье всех престарелых гражданах страны? Неужели статистика? Так всем известно, что эта наука в Азербайджане самая неточная.

Следующий перл Х. Раджабли тоже стоит того чтобы его обсудить: по его словам, оказывается, упразднение 12-летнего стажа, необходимого для получения пенсии, объективно, необходимо и полезно:

«Например, человек 5 лет получал высокую зарплату и совершал крупные выплаты, — заявляет Х. Раджабли, — и он хочет выйти на пенсию, а ему говорят, что у него нет 12-летнего стажа, ему нельзя выходить на пенсию. Основной вопрос – обоснование принципа социальной справедливости».

Обоснование принципа справедливости. Во сказанул! Но раз сказанул, то обсудим!

Кстати, очень интересно знать, почему и министр труда и соцзащиты С. Муслимов, и Х. Раджабли апеллируют именно КРУПНЫМИ ЗАРПЛАТАМИ? Неужели только потому, что так гораздо легче считать? С каких это пор у нас в стране существуют КРУПНЫЕ зарплаты? Или вышеуказанные господа судят исключительно по себе? И если уже говорить о принципе справедливости, на которые делает упор Х. Раджабли, то разве справедливо что депутат получает 80% пенсии от своей огромной зарплаты, а среднестатистическую зарплату размером в 400 манатов, которую получает среднестатистический азербайджанский гражданин, нужно разделить на 144, и получать в результате сумму, на которую пожилому человеку придется жить впроголодь! О какой справедливости может идти речь?

Кстати, уместно будет спросить у г-на Раджабли: а почему он сам не выходит на пенсию (заслуженную или нет – это другой уже вопрос). Ведь в этом году ему уже 69 стукнет! Пересидел, как говорится, все сроки, в том числе и ожидаемую новую планку пенсионного возраста. Отсюда можно сделать неутешительный вывод: депутаты ММ первыми нарушают законы Азербайджана!

Кстати, Х. Раджабли явно противоречит сам себе, ведь публика еще не забыла его громкого заявления о том, что престарелых чиновников нужно на пенсию провожать. Какая же тут справедливость? Разве Х. Раджабли сам не является престарелым чиновником? Или он так сильно уверовал в собственное бессмертие?

68-летний Хады Раджабли советует отправить на пенсию пожилых чиновников

Значит, получается, что педагогов, которых не так давно Х. Раджабли посылал за приработками на стройку, и врачей (возраст которых – это накопленный опыт, необходимый как для лечения, так и для процесса обучения) на пенсию выпроваживать можно? А что там с депутатами, позвольте спросить? Или они живут в другом измерении? Хотя, что ждать от человека, который советовал учителям подрабатывать на стройке, и заявлял, что цены на бензин повышаются «на благо народа»!

Мы уверены, что очередное заявление Х. Раджабли в списке его печально известных перлов далеко не последнее, особенно если учесть тот факт, что несокрушимое богатырское здоровье позволяет нашим депутатам работать «на благо своей страны до седьмого пота» (и до глубокой старости – в разрез с законодательством АР). А всем остальным пожилым людям – с ужасом ждать очередных перемен, и молиться Всевышнему, чтобы перемены эти не сократили им жизненный срок.

Яна Мадатова