Имя журналиста грузинского телеканала TV İmedi Гурами Роговы исключено из списка нежелательных лиц МИД Азербайджана.

Как передает Тренд, Гурами Рогова обратился в МИД Азербайджана с письмом, в котором выразил уважение к территориальной целостности, суверенитету и неприкосновенности международно-признанных границ Азербайджана. Он также указал, что совершил поездку на оккупированные территории в связи с неинформированостью о незаконности такого посещения.

Журналист в своем письме принес извинения азербайджанскому народу и отметил, что его визит никак не служил поощрению незаконного режима, созданного на оккупированных азербайджанских территориях.

Обращение Роговы было изучено в соответствующем порядке и принято решение исключить его имя из списка нежелательных лиц МИД.

Несогласованные с азербайджанской стороной посещения Нагорного Карабаха и других оккупированных Арменией районов Азербайджана считаются незаконными, и имена лиц, совершивших эти визиты, вносятся в «черный список» МИД Азербайджана.