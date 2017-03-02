Премьер-министр Армении Карен Карапетян накануне в парламенте Армении выступил со скандальным заявлением.

Как пишет aysor.am со ссылкой на газету «Жоховурд», по его словам, во время апрельской войны в армии возникли проблема с горючим, из-за чего и военная техника не работала. Выясняется, что с дизельным топливом мешают керосин и продают такое некачественное топливо на рынке.

«В дни апрельской войны у нас были различные случаи, когда наша военная техника не работала по этой причине», — заявил премьер.

«Произошедшее нельзя квалифицировать иначе как предательство. Поскольку именно из-за этого мошенничества военная техника не работала, и мы понесли 100 жертв. И сейчас, естественно, возникает вопрос, почему по сей день не возбуждено уголовное дело по этим фактам и, вообще, кто ответит за все это», — комментирует издание.