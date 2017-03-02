В образовательных учреждениях регулярно принимаются меры по созданию ориентированной на результат и прозрачное управление новой модели отчетности. В рамках этих мер в бакинской средней школе № 22 был выявлен факт нарушения закона.

Как сообщили АПА в Управлении образования по городу Баку, во время исполнения обязанностей ВРИО заместитель директора Джавад Сафаров в 2015-2016 учебном году без официальной регистрации незаконно создал платную группу дошкольной подготовки в составе 15 учащихся. Эта школа не включена в список общеобразовательных школ, в которых в соответствии с приказами Министерства образования и Управления образования по городу Баку организуются платные группы дошкольной подготовки.

В то же время, оплаченные родителями 3960 манатов не были переведены в государственный бюджет. Джавад Сафаров обманывал родителей, заявляя, что после окончания этих курсов их дети, которым еще не исполнилось 6 лет, без конкурса будут приняты в 1 класс.

В связи с вышеуказанным и неисполнением должностных функций, заключенный с заместителем директора полной средней школы № 22 города Баку Джавадом Сафаровым трудовой договор был аннулирован. Для дачи действиям Дж.Сафарова правовой оценки материалы в связи с данным делом направлены в органы прокуратуры.