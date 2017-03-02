Социальная сеть Facebook будет «вычислять» склонных к самоубийству пользователей с помощью искусственного интеллекта, сообщает «Би-би-си».

Facebook разработала алгоритмы, которые распознают «тревожные звоночки» в публикациях пользователей и в комментариях к ним. Искусственный интеллект будет искать в постах упоминания о боли и грусти, а в комментариях вопросы от друзей или фразы, например: «Ты в порядке?» «Я за тебя волнуюсь» и другие.

По данным Би-би-си, механизм будет анализировать посты и комментарии, чтобы определить, нуждается ли человек в помощи, а затем отправлять полученные данные команде исследователей.

Как заявил начальник отдела, работающего над этой программой, данные меры «не просто полезны, но и критически необходимы». Пока проект запущен только в Соединенных Штатах.

В Facebook также сообщили, что сотрудничают с несколькими организациями по охране психического здоровья. Склонные к суициду пользователи смогут оперативно связываться с ними через платформенный мессенджер. Кроме того, социальная сеть работает над созданием механизма, который будет выявлять склонных к суициду людей во время онлайн-видеотрансляции.