Президент Ильхам Алиев уверен в дальнейшем вкладе Американо-Азербайджанской торговой палаты в развитие отношений между Баку и Вашингтоном, передает Интерфакс-Азербайджан.

«Азербайджан связывают с США тесные отношения дружбы и сотрудничества. Верю, что Американо-Азербайджанская торговая палата и в дальнейшем будет вносить вклад в развитие сотрудничества между Азербайджаном и США». сказано в обращении президента Азербайджана Ильхама Алиева в адрес участников прошедшей в Вашингтоне конференции, посвященной 25-летию дипотношений между Баку и Вашингтоном, сообщает азербайджанское посольство.

Глава государства отметил, что суммарные инвестиции в экономику Азербайджана превысили $200 млрд, в том числе американских компаний – более $10 млрд.

«За прошедшие годы при полной поддержке США Азербайджан вместе со своими партнерами реализовал такие важные геостратегические проекты, как нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и газопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум», — сказано в обращении, которое зачитал посол Азербайджана в США Элин Сулейманов.

Ильхам Алиев отметил, что сегодня Баку тесно сотрудничает с Вашингтоном в рамках проекта «Южный газовый коридор», направленного на усиление энергобезопасности Европы.