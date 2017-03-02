О том, что бывший президент США планирует вернуться на политическую сцену, сообщил экс-генеральный прокурор Эрик Холдер.

По его словам, Барак Обама и высокопоставленные политики из Демократической партии намерены вступить в сосредоточенную борьбу на выборах в законодательные собрания на уровне штатов.

Эрик Холдер: «Он готов приступить. Это битва за нашу демократию».

В настоящее время цель демократов — увеличить свое влияние в конгрессе, чтобы противостоять политической линии, которую проводить президент Дональд Трамп, передает НТВ со ссылкой на Fox News.

Накануне Трамп впервые выступил перед конгрессменами, чья поддержка ему необходима для реализации планов. Президент попросил триллион долларов на развитие инфраструктуры США. Его сторонники, как и большинство американцев, восприняли речь положительно, а вот демократы отнеслись к ней критически.