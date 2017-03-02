3 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в основном без осадков. Местами ожидается туман. Будет дуть южный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 5-7°, днем 10-14° тепла, в Баку ночью 5-7°, днем 11-13° тепла.

Атмосферное давление составит 762 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 75-85%, днем 55-60%.

Завтра в районах Азербайджана в основном осадков не ожидается, однако вечером в некоторых западных районах возможны дожди. Местами будет туман. Подует западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 3-7° тепла, днем 11-16° тепла, в горах ночью от 0-5° тепла, днем 6-11° тепла.