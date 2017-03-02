На реализацию идеи президента США Дональда Трампа о строительстве стены на границе с Мексикой пока выделено только 20 миллионов долларов, чего явно недостаточно для осуществления грандиозного плана, сообщило в среду агентство Рейтер со ссылкой на попавший в его распоряжение документ министерства внутренней безопасности США (МВБ).

По данным агентства, документ был подготовлен этим ведомством и распространен среди сотрудников конгресса США, связанных с федеральным бюджетом, на прошлой неделе. В нем, в частности, указывается, что 20 миллионов долларов будут переведены из двух других проектов — по строительству пограничного забора близ города Нако (штат АРизона) и по установке специальных камер в районе границы.

Как подчеркивается, представители МВБ пока не ответили на просьбу прокомментировать ситуацию.

По информации агентства, общая стоимость строительства забора и стены на границе с Мексикой составит 21,6 миллиарда долларов.